La inflación se eleva al 4,55 % en Perú por el alza de los combustibles

El índice de precios anualizado en la capital peruana, que concentra un tercio de la población del país, pasó de 4,06 % en agosto a 4,55 % en septiembre, lo que representa uno de los incremento más altos del año.

La inflación se situó así por encima de la tasa de interés referencial que el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) mantiene congelada desde hace más de un año en el 4,25 %.

La tasa de inflación mensual fue del 0,12 % respecto al mes anterior de agosto, mientras que la inflación acumulada desde inicios de año se situó en el 4,28 % al cierre del tercer trimestre.

En el mes de septiembre, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 308 subieron de precio, 133 marcaron precios a la baja y 145 mantuvieron sus precios.

El índice de precios al por mayor creció 0,57 % respecto al mes anterior, explicado por el aumento en los productos nacionales, principalmente en manufactura, destacando gasohol, petróleo diésel y gas licuado de petróleo, entre otros.

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En la misma medida aumentaron los precios de los materiales de construcción, por el incremento de metales, ladrillos, agregados, maderas y estructuras de concreto, además de tubos y accesorios de plástico.

Los precios de la maquinaria se elevaron en 0,20 % respecto a agosto, a causa de los mayores precios en los bienes de capital de origen importado, destacando la maquinaria y equipo para la industria.