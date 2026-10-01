La ONU nombra al español Pablo Ruiz Hiebra nuevo coordinador residente en Cuba

En su rueda de prensa diaria, Dujarric indicó que Ruiz ha tomado posesión de su cargo hoy.

La ONU apuntó en un comunicado que Ruiz cuenta con más de 20 años de experiencia en distintos ámbitos como la gobernanza, la cooperación para el desarrollo o la prevención y recuperación de crisis.

Hasta ahora, Ruiz se desempeñaba como coordinador residente en Uruguay, donde dirigió y coordinó el equipo de la ONU en el país "para apoyar las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible y fortalecer las alianzas entre el Gobierno, el sistema de la ONU y las partes interesadas".

Previamente fue director nacional del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, donde prestó apoyo "en aspectos clave de la puesta en marcha del proceso de paz".

En el PNUD trabajó además en la Oficina de Prevención de Crisis y Recuperación en Ginebra, donde apoyó las labores de respuesta humanitaria después del terremoto y el tsunami del océano Índico de 2004.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dirigió iniciativas regionales de gobernanza y consolidación de la paz en el Centro Regional del PNUD en Panamá.

Asimismo, fue asesor principal de la ONU en los procesos de recuperación tras las crisis en Haití, Líbano y Sri Lanka, donde coordinó iniciativas políticas y programas interinstitucionales.

Dujarric también informó hoy de que la ONU ha nombrado al estadounidense Brian Williams nuevo coordinador residente en Kirguistán.

"Tras una amplia experiencia en puestos de liderazgo en los ámbitos del desarrollo, la consolidación de la paz y la acción humanitaria, (Williams y Ruiz) actuarán como representantes del secretario general para el desarrollo sobre el terreno, al frente de los equipos de las Naciones Unidas en ambos países", señaló.