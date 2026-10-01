Las riadas de Nepal amenazan 21.400 empleos y su comercio con China, alerta la OIT

En su evaluación preliminar, la OIT estima que unas 21.400 personas empleadas viven en un radio de cuatro kilómetros de la zona cartografiada afectada por las inundaciones.

La destrucción de viviendas, lugares de trabajo, carreteras, puentes e infraestructuras energéticas ha perturbado la actividad económica y la capacidad de los trabajadores para desplazarse hasta sus puestos de trabajo, mercados y servicios esenciales, informa la evaluación.

El informe identifica el turismo, la agricultura, el transporte y las microempresas como los sectores sometidos a mayores presiones. Además, alerta sobre la grave vulnerabilidad de los empleados informales, que al carecer de redes de protección social se enfrentan a una rápida pérdida de ingresos.

A nivel macroeconómico, el informe señala que la crisis se extenderá mucho más allá de las zonas inundadas debido a la interrupción de los pasos fronterizos de Rasuwa y Tatopani, que representaron conjuntamente el 22 % de las importaciones nepalíes desde China en el periodo 2025-2026. Además, por Rasuwa transita casi la mitad de las exportaciones de Nepal al gigante asiático.

"Los daños en las conexiones de transporte, las infraestructuras eléctricas y las rutas comerciales pueden trasladar el impacto a través de las cadenas de suministro (...) afectando a trabajadores y empresas situados mucho más lejos", afirmó Numan Özcan, director de la OIT para Nepal.

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Esta advertencia sobre el impacto extendido del desastre llega pocos días después de que el primer ministro nepalí, Balendra Shah, apelara a la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU, calificando la tragedia como un aviso urgente sobre la crisis climática.

En su intervención en Nueva York, el líder nepalí recordó que su país, que aún busca a más de 6.000 desaparecidos y necesita en torno al 10 % de su PIB para la reconstrucción, apenas aporta el 0,1 % de las emisiones globales pero paga un "precio colosal".