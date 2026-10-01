Las ventas de General Motors en EE.UU. caen un 5,5 % en el tercer trimestre

En los nueve primeros meses del año, las entregas de GM se redujeron un 6,4 %, hasta 2.012.299 vehículos, frente a 2.150.298 unidades entre enero y septiembre de 2025.

Por marcas, Buick fue la única de las cuatro divisiones del grupo que aumentó sus ventas trimestrales, con 43.990 vehículos, un 7,9 % más. Cadillac, la marca de lujo del grupo, sufrió la mayor caída, del 30 %, hasta 32.560 unidades, mientras que Chevrolet retrocedió un 4,6 %, hasta 437.321 vehículos, y GMC un 4,7 %, a 157.103.

GM destacó, no obstante, la fortaleza de algunos de sus segmentos más importantes. Las ventas de sus todocaminos SUV pequeños aumentaron un 27 % durante el trimestre, impulsadas por los Chevrolet Trax y Trailblazer y el Buick Envista, mientras que las camionetas ligeras de gran tamaño crecieron un 9 %.

La compañía aseguró además que continúa encaminada a liderar por séptimo año consecutivo el mercado estadounidense de camionetas "pick-up" de gran tamaño.

Entre los modelos con mejor comportamiento, las ventas del Chevrolet Trailblazer aumentaron un 51,1 %, las del Corvette un 28,5 % y las del Trax un 16,3 %. Las entregas del Silverado de carga ligera crecieron un 13,3 %, hasta 100.221 unidades.

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Por el contrario, varios vehículos eléctricos registraron fuertes retrocesos: el Chevrolet Equinox EV cayó un 92,4 %, el Blazer EV un 84,4 % y el GMC Hummer EV un 72,9 %.

El presidente de GM para Norteamérica, Duncan Aldred, afirmó que el negocio de la compañía "está funcionando muy bien" y señaló que el lanzamiento de la nueva generación de camionetas de gran tamaño avanza según lo previsto.

GM presentará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 20 de octubre.