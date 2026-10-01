Más de un millón de personas que huyeron de Sudán por la guerra han vuelto, según la OIM

La agencia de la ONU señaló este jueves en un comunicado que el número total de retornados alcanzó los 1.110.605, que entraron en Sudán a través de siete pasos fronterizos.

Entre estos puntos se incluían los pasos de Ashkeet y Argeen en el Estado del Norte (en la frontera con Egipto), el paso de Gallabat-Metema (en la frontera con Etiopía) y el de Al Laffa en el Estado de Kassala (en la frontera con Eritrea).

La OIM indicó que los puntos de cruce también incluían Adikong-El Geneina en el Estado de Darfur Occidental, Um Dujun en el Estado de Darfur Central y Tina en el Estado de Darfur del Norte; todos ellos situados en la frontera con Chad.

La organización apuntó que aproximadamente el 80 % de los retornados provenía de Egipto, mientras que el resto llegó desde Chad, Etiopía y Eritrea.

"Aproximadamente el 54 % regresó a Sudán debido a la mejora de la seguridad en su lugar de origen. Otras razones principales para el retorno incluyeron visitas familiares (21 %), oportunidades de negocios y comercio en Sudán (20 %) o dificultades legales en el extranjero (20 %)", indicó.

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Las Naciones Unidas han estimado en aproximadamente 4,2 millones el número de sudaneses que cruzaron las fronteras hacia países vecinos. Esta cifra incluye a 1.541.827 personas que huyeron a Egipto, mientras que las demás se dirigieron a Chad, Sudán del Sur, Etiopía, Libia y la República Centroafricana.

Desde que estalló la guerra en Sudán, decenas de miles de personas han muerto, mientras que más de la mitad de la población está amenazada por la hambruna ante lo que la ONU considera la peor catástrofe humanitaria del planeta.