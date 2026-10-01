Muere la líder serbobosnia Biljana Plavsic, la única mujer condenada por el TPIY

Plavsic se entregó voluntariamente al TPIY en 2001, declarándose en un principio inocente de los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Sin embargo, al año siguiente admitió su culpabilidad en el delito de persecución por motivos étnicos y religiosos a cambio de que la Fiscalía retirara los restantes cargos que pesaban sobre ella.

"El conocimiento de que soy responsable de tal sufrimiento humano y de que he mancillado la reputación de mi pueblo siempre estará conmigo", declaró entonces ante los jueces, convirtiéndose en la primera alta figura política que reconoció sus responsabilidades en los crímenes cometidos en los Balcanes.

Durante la contienda pasó de justificar la limpieza étnica y el nacionalismo serbio más radical —llegó a afirmar que los musulmanes bosnios eran "genéticamente deformes" y a condenar los matrimonios mixtos por considerar que llevarían a una "degeneración" de la raza serbia— a abandonar paulatinamente sus posiciones extremistas para colaborar con la comunidad internacional.

Apodada internacionalmente como 'la Dama de Hierro', Plavsic fue condenada en 2003 a once años de prisión. De los 161 procesados por el TPIY desde su creación en 1993 hasta su disolución en 2017, fue la única mujer.

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Tras cumplir dos tercios de la pena en una cárcel para mujeres en Suecia y ser puesta en libertad anticipada en 2009, se instaló en Belgrado.

Nacida en 1930 en la ciudad bosnia de Tuzla, Plavsic se doctoró en Biología por la Universidad de Zagreb, continuó sus estudios en Estados Unidos con una beca Fulbright y llegó a ejercer como catedrática y decana en la Universidad de Sarajevo.

Durante la contienda ejerció como vicepresidenta de la por entonces recién fundada República Srpska —una de las dos entidades que hoy conforman el Estado de Bosnia-Herzegovina— bajo el mando de Radovan Karadzic, quien más tarde también sería condenado como criminal de guerra.

En 1996 sucedió a Karadzic en la Presidencia, cargo que ocupó hasta 1998.

En 2005 publicó sus memorias, tituladas 'Mi testimonio', en las que tildó de "cobarde" a Karadzic —por aquel entonces aún prófugo de la Justicia— y le instó a entregarse.

En la obra también abordó las graves disputas políticas y nacionalistas en Sarajevo en 1990 tras las primeras elecciones libres, el caos y los sangrientos enfrentamientos al inicio de la guerra, y el ascenso de una casta de dirigentes sin escrúpulos que se lucraron con la contienda.

Según informan medios serbios, Plavsic será sepultada en Banja Luka, la capital administrativa de la República Srpska, aunque por el momento no se ha precisado la fecha del entierro.