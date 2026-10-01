ONU denuncia la quema de centro contra ébola en un campamento con 19.000 personas en RDC

El recinto afectado se encontraba dentro del asentamiento de Kigonze, en la provincia de Ituri (epicentro del brote de ébola), que quedó totalmente abandonado el martes pasado tras la huida masiva de sus habitantes en medio del caos generado por las incursiones militares en busca de armas y los enfrentamientos armados, informó la ONU en un comunicado.

El coordinador principal de la respuesta de la ONU contra la epidemia, Julien Harneis, advirtió de que la pérdida de esta infraestructura deja a la población sin atención médica directa y obliga a reconstruir desde cero la capacidad operativa en la zona más golpeada por la enfermedad.

"Ha sido una enorme lucha crear centros de tránsito y centros de tratamiento de ébola: ha requerido dinero, la incorporación de personal y ha sido una lucha en todo el este (de la RDC)", dijo Harneis.

"Cuando perdemos un centro, eso significa que perdemos capacidad, perdemos inversión y tenemos que empezar de nuevo. Y sobre todo, significa que las personas no tienen acceso a la atención que realmente necesitan", añadió.

Según la ONU, en el campamento residían unos mil contactos directos de enfermos de ébola, de los cuales las autoridades solo han logrado rastrear a una quinta parte (el 20 %) tras la huida masiva de los residentes hacia zonas no controladas.

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A la pérdida del centro de Kigonze se suma el deterioro generalizado de la seguridad denunciado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), que confirmó el asesinato de dos trabajadores sanitarios en la localidad de Lubero, provincia de Kivu del Norte, así como ataques y huidas masivas en el campamento de Rhoe, en Ituri.

De acuerdo con el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 29 de septiembre, la epidemia de ébola de la cepa Bundibugyo declarada el pasado 15 de mayo acumula 8.224 casos confirmados y 3.982 muertes.

Un total de 2.212 pacientes se han recuperado y 851 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.