Portugal avanza con la reforma que agiliza los desahucios tras acuerdo con la ultraderecha

El Ejecutivo llevó a la unicameral Asamblea de la República una propuesta de autorización legislativa para modificar el Nuevo Régimen del Arrendamiento Urbano (NRAU), una reforma con la que pretende aumentar la oferta de vivienda en alquiler.

Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de iniciar el procedimiento de desahucio cuando el inquilino acumule dos meses de rentas impagadas, frente a los tres meses actuales.

La propuesta también prevé eliminar el límite del 2 % al incremento de la renta en los nuevos contratos respecto al alquiler anterior y permitir que los propietarios puedan exigir hasta tres mensualidades anticipadas como garantía, frente a las dos actuales.

El texto fue aprobado en el Parlamento en una primera instancia, y ahora pasará a una comisión parlamentaria en la que se introducirán cambios acordados entre el oficialista Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y Chega, que incluyen una limitación de la exigencia de pagos anticipados y fianzas y proteger a las personas mayores, especialmente a las más desfavorecidas, con contratos anteriores a 1990 y con régimen de compensación de alquileres.

Por otro lado, el PSD se compromete a reforzar el fondo de emergencia para la vivienda con el fin de salvaguardar el derecho a la vivienda previsto en la Constitución a través de una modificación de su propuesta para garantizar que no haya "una política salvaje de desahucios en Portugal", según recoge un comunicado sobre el acuerdo al que tuvo acceso Lusa.

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Tras alcanzar este acuerdo, Chega se abstuvo durante la votación en el Parlamento de las medidas presentadas por el Ejecutivo, dando viabilidad al proyecto, que ahora será debatido en comisión parlamentaria.

La cuarta modificación consiste en garantizar que exista una "distinción efectiva entre las situaciones de abuso e incumplimiento reiterado y deliberado" —en las que el desahucio debe ser "rápido y eficaz"— y las situaciones de "incapacidad real provocadas por aumentos extraordinariamente elevados de los alquileres".

La iniciativa fue aprobada con los votos a favor de los oficialistas PSD y CDS-PP, que gobiernan en coalición, e Iniciativa Liberal (IL); con la mencionada abstención de Chega y los votos en contra del resto de formaciones, principalmente de izquierdas (PS, Livre, PCP, PAN, JPP y BE).

Durante el debate, que se alargó más de una hora en el hemiciclo, fueron recurrentes las menciones a la crisis de vivienda en España y el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid que despertó movilizaciones en el país vecino y llevó al Gobierno a aprobar en el Consejo de Ministros dos reales decretos vinculados con esta problemática.

El precio mediano de los nuevos contratos de alquiler en Portugal subió un 10,2 % interanual en el segundo trimestre, y la renta mediana de los contratos firmados alcanzó los 10,17 euros por metro cuadrado, un 10,2 % más que un año antes.