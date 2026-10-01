Prisión preventiva para el alcalde de Tánger por presunto fraude electoral en Marruecos

La Fiscalía de Tánger informó este jueves de la detención de Limouri, a quien no identificó por su nombre en su comunicado, junto a otro sospechoso. Según las investigaciones, ambos estarían implicados en la manipulación de las papeletas.

Limouri, miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que ganó las elecciones, fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto de Tánger a su regreso de España, adonde había viajado tras conocerse el caso. Antes de su vuelta, el alcalde declaró a medios marroquíes que su viaje era por motivos de "negocios" y "turismo".

La investigación se abrió a raíz de denuncias presentadas el mismo día de la votación, después de que un responsable de una mesa electoral de Tánger fuera sorprendido con una bolsa que contenía papeletas, así como de la difusión de un video en el que aparece una urna transparente con varios sobres blancos en su interior.

Según el comunicado de la Fiscalía, las investigaciones determinaron que uno de los sospechosos, empleado como contable en una empresa de Limouri, habría marcado en las papeletas el símbolo del partido de este último, a petición del alcalde.

La Fiscalía señaló que el alcalde se encontraba en un apartamento de un hotel junto a otras dos personas que tenían dos bolsas con papeletas y en ellas marcaron el símbolo del partido.

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El pasado domingo, la Fiscalía había informado de la detención de cinco personas: los presidentes de dos mesas electorales del centro de votación en Tánger, sus suplentes y otra persona.

Las elecciones transcurrieron en general con normalidad, aunque se registraron algunos incidentes aislados, entre ellos los investigados en Tánger. El PAM obtuvo 97 escaños, según los resultados oficiales, en unos comicios marcados por una abstención del 62 %, la más alta en dos décadas.

El rey Mohamed VI encargó el pasado miércoles a Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinadora de la dirección colegiada del PAM, la formación de Gobierno, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Marruecos.