Putin ordena tomar medidas para garantizar la seguridad de Kaliningrado ante la OTAN

"Conversamos sobre la seguridad de la región de Kaliningrado... El presidente dio todas las órdenes necesarias a las correspondientes instancias, y estas se ocupan de este asunto minuciosamente", aseveró el también presidente del Colegio Naval de Rusia durante una reunión con el gobernador local, Alexéi Besprozvannij, según la agencia rusa TASS.

Pátrushev indicó que los países de la OTAN "no llevarán sus amenazas a los hechos, se quedarán en palabras".

"Si solo intentan hacer algo, tendrá lugar una respuesta acorde e inmediata, lo hemos dicho en varias ocasiones (...) Si emprenden cualquier tipo de acción agresiva, lo lamentarán", indicó.

La víspera la OTAN confirmó que Moscú le había transmitido un mensaje advirtiendo sobre el uso de la fuerza militar, incluidas sus armas nucleares en caso de amenazar territorio ruso, ante el cual la Alianza Atlántica denunció "el uso de la retórica militar" por parte de Rusia.

"La OTAN es una alianza defensiva y ninguna de nuestras actividades o ejercicios representan un riesgo a ninguna parte de Rusia", dijo en un comunicado la portavoz de la Alianza Allison Hart.

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Ante estas declaraciones, Pátrushev indicó que "en realidad (la OTAN) no es para nada una alianza defensiva, sino un bloque extremadamente agresivo que se comporta agresivamente y sus declaraciones son agresivas".

Este miércoles la embajada rusa en Irlanda advirtió que "la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado", algo que el Gobierno de Putin tratará de evitar con todas las armas a su alcance.

Los diplomáticos señalaron que se trata de "un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso".

"Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país", añadió la sede diplomática, que no descartó ataques "preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza en una fase temprana del conflicto".

Respecto a este asunto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el miércoles que Moscú toma nota de las declaraciones que llegan de las capitales europeas sobre los planes de bloquear Kaliningrado y apuntó que las considera "bastante indignantes".

También recordó que una respuesta nuclear a los intentos de bloquear un territorio ruso está contemplada en la legislación rusa: "Es perfectamente lógico que nuestros diplomáticos intenten recordar a las 'cabezas calientes' de Europa nuestras directrices al respecto", dijo.