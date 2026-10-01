Quitopía, la metamorfosis de una estación abandonada en Ecuador en polo cultural y social

El proyecto, bautizado como Quitopía, forma parte de una apuesta municipal por recuperar infraestructuras en desuso y crear nuevas centralidades urbanas en una ciudad extensa, fragmentada y, a veces, segregadora.

"Era un cementerio de chatarra", señala a EFE el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, quien indicó que, aunque en sus inicios este espacio fue uno de los puntos neurálgicos del transporte quiteño, con el tiempo se fue degradando hasta quedar reducido a un lugar inseguro y sin vida.

Tras conocer un proyecto similar en la Ciudad de México, se planteó dotar de una nueva vida a los 6.800 metros cuadrados que ocupa el lugar. Entre sus instalaciones destacan un polideportivo, un gimnasio, un laboratorio de creación digital y 3D, un brazo robótico, talleres de programación, 'coworking', un estudio de grabación y salas para reuniones.

El complejo, que abrirá sus puertas este sábado, también incorpora áreas de cuidado infantil y de lactancia, un teatro, un patio de juegos, lavandería y una sala de acrobacias, entre otras instalaciones.

La nueva infraestructura contrasta con un entorno que acusa el paso del tiempo, junto a una Plaza de Toros casi en desuso y una avenida que ha perdido población y actividad.

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La regeneración urbana busca transformar áreas deterioradas o infrautilizadas para mejorar su calidad física, social, económica y ambiental, una lógica en la que el Municipio enmarca Quitopía.

A esa recuperación del espacio y reciclaje de edificios se suma la apuesta por la proximidad. Inspirados en el modelo de 'ciudad de 15 minutos', que plantea que cada persona tenga todos los servicios necesarios a esa distancia de su casa, la intención es fomentar la cercanía de servicios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La apuesta, además, tiene antecedentes en otras ciudades latinoamericanas como las Utopías de Iztapalapa, en Ciudad de México, que influyeron directamente en el proyecto quiteño.

No obstante, Quito tiene una morfología compleja, alargada y rodeada de altas montañas. Los habitantes del norte y sur de la ciudad desarrollan su vida en zonas distintas y deben realizar largos desplazamientos par acceder a determinados servicios.

Por ello, el Municipio busca crear cinco grandes centralidades urbanas en Quitumbe (sur), el Centro Histórico y tres en el norte: la avenida 10 de agosto, el sector Jipijapa-Bicentenario y Calderón. La intención, según Muñoz, es que cada una de las administraciones zonales de Quito pueda tener una Quitopía en el futuro.

A Quitopía también lo atraviesa el debate de la seguridad, uno de los principales problemas que afronta Ecuador con los mayores índices de violencia e inseguridad de su historia reciente.

Para Muñoz, el proyecto puede combatir el reclutamiento de menores, un "cáncer de Ecuador", al ofrecerles "espacios después de sus estudios donde no estén amenazados", detalló.

Además, el alcalde distinguió entre la lucha contra el crimen organizado, que atribuye al Gobierno central por tener bajo su control a la Policía y las Fuerzas Armadas, y el papel que puede desempeñar el Municipio mediante la recuperación y la ocupación del espacio público.

"Desplacemos el delito de los parques y traigamos nuevamente a los niños, a los jóvenes y a los adultos mayores", señaló el alcalde al defender que los espacios abiertos, iluminados y con actividad permanente también pueden contribuir a mejorar la convivencia y la percepción de seguridad.