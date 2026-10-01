Remesas a México crecen un 2,2 % en los primeros ocho meses de 2026

Solo en agosto, México captó 5.452 millones de dólares en remesas, una caída interanual del 3,6 %.

Con ello, México aumentó en 899 millones de dólares la cifra recibida en los primeros ocho meses de 2025, cuando obtuvo 40.903 millones de dólares.

La caída mensual se explicó por una reducción del 6,4 % en el número de operaciones, hasta 13,2 millones, que fue parcialmente compensada por un incremento del 3 % en el monto promedio de cada envío, hasta los 412 dólares.

En el acumulado de los primeros ocho meses, el número de operaciones también descendió un 2,2 %, hasta 102,3 millones, mientras que la remesa promedio aumentó un 4,5 %, de 391 a 409 dólares.

El 99,1 % de los recursos recibidos entre enero y agosto llegó mediante transferencias electrónicas, que sumaron 41.447 millones de dólares, mientras que el efectivo y especie representaron el 0,7 % y las órdenes de pago el 0,2 %.

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Por otro lado, los residentes en México enviaron al exterior 126 millones de dólares durante agosto, un aumento interanual del 37,8 %, mientras que entre enero y agosto estos egresos sumaron 857 millones de dólares, un 10 % más que en el mismo periodo de 2025.

En los últimos doce meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, México recibió 63.370 millones de dólares en remesas, por debajo de los 63.571 millones acumulados en los doce meses terminados en julio.

Las remesas rompieron en 2025 una racha de once años consecutivos de crecimiento anual, al sumar 62.472 millones de dólares, un 3,9 % menos que el récord registrado en 2024.

La evolución de estos envíos ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, principal origen de las remesas que llegan a México, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

México es uno de los mayores receptores de remesas del mundo y estos recursos constituyen una fuente fundamental de ingresos para millones de hogares, especialmente en estados con una elevada tradición migratoria.