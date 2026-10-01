Rusia tacha de "patrañas antirrusas" acusaciones de espionaje a un ciudadano en Colombia

En un comunicado divulgado este jueves, la representación diplomática rusa señaló que las acusaciones que vinculan a Vaguin con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 carecen de fundamento.

"Los medios de comunicación difundieron nuevamente las patrañas antirrusas, que están en el olvido desde hace tiempo y carecen de fundamento, sobre la financiación de disturbios en Bogotá por parte del ciudadano ruso, espionaje y otras actividades ilícitas", señaló la Embajada.

Según la representación rusa, estas acusaciones son presentadas en Colombia como una supuesta "injerencia extranjera" en los asuntos internos del país.

La Embajada recordó que Vaguin fue detenido en marzo de 2022 y que, tras la investigación, se abrió en su contra un proceso penal por concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático, delitos que calificó de carácter "exclusivamente económico" y que estarían relacionados con actividades no autorizadas vinculadas con apuestas deportivas.

La representación diplomática indicó además que otros seis ciudadanos colombianos fueron imputados en ese proceso y que tres de ellos aceptaron su responsabilidad, mientras que el juicio contra Vaguin y los demás acusados continúa.

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Vaguin permaneció privado de libertad en centros penitenciarios colombianos hasta agosto de 2025, cuando fue puesto en libertad condicional.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció ayer la captura de Vaguin y su expulsión del país por considerar que atentaba contra la seguridad nacional.

El mandatario aseguró que informes de inteligencia lo relacionaban con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro de 2021 y contactos con el ELN.

Frente a la decisión de las autoridades colombianas, la Embajada rusa confirmó haber recibido información de que Vaguin será deportado a Rusia "en los próximos días" y expresó su "agradecimiento a las autoridades de Colombia por la decisión adoptada".