Rutte predice el fracaso de Putin ante OTAN al recibir el Premio de la Paz de Westfalia

"Putin quiere intimidarnos y dividirnos, pero fracasará. Y nuestra respuesta a sus acciones hostiles es apoyar aún más a Ucrania", defendió Rutte en la ciudad alemana de Münster al recibir un galardón tradicionalmente otorgado a personalidades o representantes de Estados o grupos por su compromiso con la unidad de Europa.

En Ucrania, según Rutte, "las bajas rusas se estiman ahora en más de cuarenta mil muertos o heridos graves cada mes, pero a pesar de esas graves pérdidas, Putin no muestra ninguna voluntad de poner fin a la guerra" y "en estos momentos la está intensificando".

"Y seamos claros: nuestras propias naciones también son objetivos", abundó Rutte, que aludió a las formas en las que Rusia se muestra hostil contra los aliados europeos de Ucrania, como son "ciberataques, sabotajes, incendios provocados, violaciones del espacio aéreo" o "ataques con drones" como el ocurrido en agosto en la ciudad alemana de Leipzig.

"En el aeropuerto de Leipzig, un dron cargado de explosivos intentó hacer estallar aviones de carga", recordó Rutte, que habló en presencia de, entre otros, el canciller alemán Friedrich Merz; el primer ministro del estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, y el embajador de EE.UU. en la OTAN, Matt Whitaker.

"Sabemos que estos ataques son una señal de desesperación por parte de Rusia. Putin no está consiguiendo lo que quiere en Ucrania y quiere hacernos pagar por ello", manifestó el secretario general de la OTAN, que invitó a mantener la calma porque la Alianza Atlántica está "bien preparada" para "defender cada centímetro del territorio".

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Antes de que hablara Rutte desde la tribuna, Merz denunció que actualmente hay un "violento y expansivo revisionismo de Rusia", que se expresa sobre todo en la guerra de Ucrania.

"Si no se logra obligar a Moscú a parar, entonces antes o después la maquinaria de guerra rusa se dirigirá contra nosotros, contra la OTAN. Ante ese peligro no debemos cerrar los ojos", afirmó el canciller alemán.

Merz también atribuyó al Kremlin intentos de "dividir" a Alemania a través de ataques híbridos, llamadas al odio en redes sociales difundidas por 'bots' rusos y "a través de los eslóganes de AfD (siglas del partido ultradrechista Alternativa para Alemania) y sus instigadores rusos".

En cuanto a la guerra en Ucrania, el canciller planteó como objetivo que se declare un alto el fuego y que posteriormente Ucrania negocie la cuestión territorial con Rusia, de manera que quede preservada su soberanía estatal.

Al mismo tiempo, Merz puntualizó que los países europeos deben ser parte de las conversaciones, pero que no pueden actuar como mediadores ya que no son neutrales.

"Las mejores perspectivas de éxito las tienen las negociaciones en las que participen Ucrania, Rusia, Estados Unidos y los europeos. Ese es nuestro objetivo", afirmó.

Para Merz, la OTAN recibía el Premio Internacional de la Paz de Westfalia por haberse convertido en un pilar del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y por garantizar "la paz y la seguridad en el espacio euroatlántico desde hace tres generaciones".

La OTAN es heredera del orden nacido de la Paz de Westfalia, que puso límites "al derecho del más fuerte a través de la fuerza del derecho", ofreciendo estabilidad y protección incluso a los países más pequeños, adujo el canciller alemán.