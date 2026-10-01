Rutte urge mantener gasto defensa y el apoyo a Ucrania ante el empuje de Rusia y China

"Debemos mantener las inversiones en defensa, mantener la producción de capacidades esenciales, mantener nuestras fuerzas armadas y mantener nuestro apoyo a Ucrania", dijo Rutte en el discurso con el que agradeció recibir en nombre de la OTAN el Premio de la Paz de Westfalia en la ciudad de Münster, en el oeste alemán.

"Garantizar la seguridad de mil millones de personas no es una carrera de velocidad. Nos espera un largo camino. Sabemos que la bien engrasada maquinaria bélica de Rusia no se va a oxidar a corto plazo. Y que la modernización militar y el desarrollo tecnológico de China no están a punto de ralentizarse", señaló Rutte al aludir a los habitantes de los 32 países integrantes de la Alianza Atlántica.

Rutte apeló a la resistencia de los países de la OTAN y a su capacidad de trabajar en equipo para hacer frente a tiempos difíciles, marcados, también, por los ataques híbridos que según dijo perpetra Rusia frente a los países aliados.

Además, el político neerlandés defendió en su discurso, pronunciado en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, y del embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matt Whitaker, el objetivo del 5 % del PIB de gasto en defensa alcanzado en la cumbre de La Haya el año pasado.

"Tenemos que invertir cada año en defensa. Y estamos demostrando al mundo que es un precio que estamos dispuestos a pagar porque sabemos que se trata de una inversión en nuestra seguridad", defendió Rutte, que reivindicó la unidad entre los miembros de la OTAN.

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"Juntos, todos avanzamos en la misma dirección: hacia la prevención de la guerra y la preservación de la paz", aseveró.