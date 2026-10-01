Tribunal Constitucional alemán declara inválida la subida de precios de Amazon Prime

La cláusula de ajustes de precios de las condiciones generales en las que Amazon informaba a sus clientes de sus derechos era de interpretación ambigua, "una falta de transparencia que provocó un perjuicio indebido" para estos, indicó el TC en un comunicado.

En septiembre de 2022, Amazon había subido de 69 a 89,90 euros la cuota anual del servicio 'prime' y de 7,99 a 8,99 euros al mes, aduciendo la subida de sus costes.

Ante la justicia había acudido una organización de consumidores del estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia, que ya había tenido éxito en diversas instancias, pero el gigante estadounidense de las ventas online había apelado estos fallos ante el TC.

Ahora, los clientes que han estado suscritos al servicio 'prime' desde antes de septiembre de 2022 podrán reclamar la devolución de las sumas que han estado pagando de más.

"No estamos de acuerdo con la sentencia para la aplicación de nuestro cambio de precios, pero de forma temporal ajustaremos la contribución de los clientes 'prime' que ya eran miembros antes del 15 de septiembre de 2022", declaró por su parte una portavoz de Amazon en declaraciones citadas por la edición digital de la revista Focus.