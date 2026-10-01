Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58 % del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", dijo Trump antes de dejar caer el vaso al suelo y derramar el agua.
El mandatario añadió que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero sostuvo que ese tipo de medidas "no funcionaron bien".
Trump ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.
El presidente se encuentra este jueves en Texas y Oklahoma como parte del inicio de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre.
Durante un acto en una planta de camiones Peterbilt, en Denton, respaldó a candidatos republicanos y defendió su política económica y energética.