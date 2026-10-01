Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

Washington, 1 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiró este jueves al suelo un vaso de agua durante un acto político en Texas para comparar el ahorro de pequeñas cantidades de combustible con el volumen de petróleo que, según afirmó, podría representar la incorporación de Venezuela a los recursos energéticos estadounidenses.