Un juez federal bloquea el despido de un fiscal de Seattle (EEUU) ordenado por Trump

El juez Stanley Bastian concedió a Rogoff una medida cautelar y prohibió a Trump y al Departamento de Justicia de EE.UU. interferir en el desempeño de sus funciones mientras avanza la demanda contra el mandatario. ´

El pasado 15 de julio, Trump destituyó a Rogoff, apenas una hora después de que los jueces federales de la zona lo nombraran por unanimidad.

El fiscal de EE.UU., Todd Blanche, justificó el despido en un mensaje en su cuenta de X al acusar a los jueces de no haber consultado con la Administración.

"Roger Rogoff es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington y ha sido el titular legítimo de dicho cargo desde el 15 de julio de 2026", declaró Bastian en una audiencia hoy en Seattle (Washington), según información citada por KOMO News.

Además, el juez denegó este miércoles la solicitud del gobierno de suspender la resolución mientras se tramita una apelación.

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"Es una victoria para el Estado de derecho, no para mi. El tribunal reconoció que, para nombrar a alguien como Fiscal Federal, es necesario obtener la confirmación del Senado. Eso no ha sucedido", declaró a la emisora Rogoff tras salir del tribunal en referencia al requisito de contar con el apoyo de la Cámara Alta para que alguien designado por el Departamento de Justicia pueda ocupar el cargo.

La destitución de Rogoff marcó un nuevo punto de tensión en las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Estados Unidos.