Un muerto y dos heridos por severas inundaciones en la isla griega de Creta

Un grupo especial del Cuerpo de Bomberos localizó este jueves el cuerpo sin vida de un ganadero de 82 años que se encontraba desaparecido desde anoche en la región de Rétino, en Creta central.

La situación es crítica tanto en esa región de Creta como en las de Heraclión, La Canea, y Lasithi, ya que las lluvias torrenciales han desbordado arroyos y ríos provocando serios daños en las carreteras y en decenas de viviendas.

En el municipio de Mylopotamos, en el centro de la isla, una pareja resultó herida cuando trataba de cruzar un puente con su vehículo, momento en el que la estructura se derrumbó por la fuerza del río desbordado, arrastrando también al coche que cayó al agua.

La pareja fue encontrada con vida en un lecho del río y fue trasladada a un hospital, informó Kathimerini.

"La situación es trágica. Tengo 50 años y no recuerdo que esto haya ocurrido nunca", señaló al portal de noticia local Cretalive el alcalde de Mylopotamos, Yorgos Klados, quien ha solicitado al Gobierno griego declarar el estado de emergencia en el municipio.

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Un total de 17 personas, que se encontraban atrapadas en distintos puntos de la isla, han sido rescatadas por las autoridades. Los bomberos habían recibido hasta el jueves más de 255 llamadas para retirar agua de viviendas y comercios inundados o para la tala de árboles caídos por los fuertes vientos.

Protección Civil envía constantemente mensajes a los móviles de los residentes de las zonas más afectadas para que reduzcan sus desplazamientos a los absolutamente necesarios.

La situación es difícil también en el municipio contiguo de Heraclión, donde el río Drakouliaris se ha desbordado en dos puntos, por lo que un gran contingente de bomberos se ha desplegado para prestar asistencia en la zona.

La red de carreteras también se ha visto afectada y la Policía ha tenido que cortar el tráfico en distintos puntos debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Según el Observatorio Nacional de Atenas, en el pueblo de Anogia, en Rétino, en las últimas 24 horas ha caído 361 litros de agua por metro cuadrado.

En la mayor parte de la isla, las escuelas permanecieron cerradas este jueves, mientras que los meteorólogos advierten de que las lluvias intensas seguirán registrándose a intervalos hasta el próximo domingo.