Wall Street abre en verde mientras el rendimiento de los bonos sigue en máximos desde 2002

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 66 puntos, hasta los 50,972; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,29 %, hasta los 7,674 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,46 %, hasta las 26,983 unidades.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años siguió al alza y sumó 0,3 puntos básicos, hasta el 5,323 %, mientras que el título a 30 años subía hasta el 5,677 %.

En ambos casos, el rendimiento subió hasta niveles no vistos desde principios de 2002.

Ante las expectativas de que la Fed aumente el precio del dinero los inversores exigen mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, presionando a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

En el plano corporativo, algunas de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) fueron las que protagonizaron mayores subidas.

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Nvidia crecía un 1,38 %, mientras que Meta y Alphabet sumaban un 0,44 y un 0,13 %, respectivamente. En cambio, Intel y Apple bajaban un 0,73 % y un 0,68 %.

A las 09:30 hora local (13.30 GMT) el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,20 %, hasta los 90,60 dólares el barril.

El oro se revalorizaba un 0,29 %, hasta 4.198 dólares la onza, y la plata un 1,24 %, hasta 61,32 dólares la onza.