Acampados en Madrid mantienen la protesta tras rechazo a los decretos de vivienda

Del Río destacó que con la acampada hubo un "estallido de poder popular" que ya es "imparable", a pesar de que los votos en contra de los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts rechazaran los decretos con medidas de urgencia acordadas por el Gobierno de coalición de España.

El desahucio de la semana pasada en Madrid a Maricarmen, una anciana de 87 años y con un 50 % de discapacidad, fue el detonante de ese malestar que desembocó en un contexto de creciente descontento social con numerosas protestas en forma de acampadas en plazas de toda España, entre ellas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid.

Precisamente la acampada en la Puerta del Sol marcó, en opinión de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, el camino hacia un nuevo ciclo político.

"Es el tiempo de la política de la gente y de hacer política valiente desde la calle", afirmó Del Río en declaraciones a los medidos, y criticó a los partidos de derechas que votaron "no" a los decretos, así como a los partidos de izquierda, que "no fueron capaces" de solucionar los problemas de la vivienda.

Por último, lanzó un llamamiento a la ciudadanía a seguir adelante con las protestas en toda España, a secundar las manifestaciones convocadas este fin de semana y a continuar por ese camino "hacia la huelga general".

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Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Intermón lamentaron, por su parte, que el Congreso de los Diputados no convalidara los dos decretos de vivienda, lo que supone un "claro revés" para el derecho a la vivienda en España y condena a millones de personas a "peores condiciones".

"Esto es un claro revés para el derecho a la vivienda en España y para todas esas personas que estos días veían en la movilización ciudadana una esperanza renovadora", reprochó la portavoz de Amnistía Ana Gómez en declaraciones desde la acampada en la Puerta del Sol.

Como consecuencia de la votación en contra de los dos decretos, "España seguirá vulnerando el derecho a la vivienda, incumpliendo así sus obligaciones internacionales", según Gómez, que ha subrayado que PP, Vox y Junts "no parecen estar pensando en las personas más vulnerables en un país donde se producen 70 desalojos cada día".

Y Desde Oxfam Intermón, su responsable de vivienda, Alejandro García-Gil, afirmó que se perdió "una oportunidad histórica para empezar a cambiar el rumbo de la política" en España en esta materia y dar respuesta a una crisis convertida en "una emergencia social y uno de los principales motores de desigualdad" en el país.