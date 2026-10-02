Aerolínea israelí cancela vuelos de repatriación a Dubái a falta de permiso para aterrizar

"Debido a la cancelación de los permisos de aterrizaje para las aerolíneas israelíes en Dubái, según lo notificado por las autoridades israelíes, nos vemos obligados a cancelar, por el momento, nuestros vuelos de repatriación (LY972 y LY974)", informó la aerolínea.

La compañía afirma que está lista para operar estos vuelos, para traer a los israelíes que quedaron varados en EAU tras el altercado en cabina en un vuelo de Fly Dubai de Dubái a Tel Aviv, en el que un piloto apuñaló a otro y trató de hacer caer la nave.

"Estamos preparados para operar estos vuelos especiales a Dubái y traer a los israelíes de regreso a casa tan pronto como se reciba la aprobación oficial", continúa el comunicado.

El Al mantiene, sin embargo, los vuelos desde Dubái a Tel Aviv del domingo 4, el lunes 5, miércoles 7 y jueves 9, todos ellos con todas las plazas reservadas.

Otras aerolíneas israelíes, Arkia e Israir, también anunciaron el jueves que pondrían a disposición de los israelíes en Emiratos vuelos de retorno.

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Según el Canal 12 de la televisión israelí, la cancelación se produjo "tras largas horas de conversaciones entre altos funcionarios en Israel y funcionarios en Emiratos que no alcanzaron acuerdos ni la aprobación para que vuelos israelíes aterricen en el país".