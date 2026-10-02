AI llama a Irak a que garantice el debido proceso judicial de 5.700 presuntos yihadistas

Un total de 5.704 personas de 67 países, entre ellos 16 países árabes con miles de ciudadanos sirios y cientos de iraquíes, 19 países de la Unión Europea y 32 otras nacionalidades, además de al menos 157 menores de 18 años fueron reubicados en Irak entre finales de enero y febrero de 2026, según AI.

"La apertura de estos juicios impone una enorme responsabilidad a las autoridades iraquíes para que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y las normas aplicables a todas las personas procesadas en cada etapa del proceso judicial", afirmó la directora regional adjunta para Oriente Medio y Norte de África de AI, Grazia Careccia, en un comunicado.

En procesos anteriores, los tribunales iraquíes han demostrado "repetidamente una excesiva dependencia de las confesiones obtenidas bajo tortura y malos tratos", afirmó AI, que ha documentado "patrones generalizados en los que los detenidos trasladados desde el noreste de Siria fueron sometidos a brutales palizas, descargas eléctricas, posiciones forzadas de estrés y asfixia para obligarlos a realizar declaraciones autoincriminatorias".

Dado que los juicios en Irak pueden conllevar la pena de muerte, "cualquier incumplimiento de las garantías de un juicio justo tiene consecuencias fatales e irreversibles", aseveró la organización.

"Muchos niños y jóvenes fueron detenidos inicialmente en el noreste de Siria en circunstancias generalizadas e indiscriminadas. Entre ellos se encuentran niños de tan solo 11 años que fueron separados de sus madres en campos de detención", recordó.

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Los recientes traslados se producen tras años de detención "arbitraria e indefinida" en el noreste de Siria, donde decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron retenidos sin cargos ni juicio en instalaciones y campos precarios tras la derrota militar del Estado Islámico.

Los procesos judiciales contra las personas trasladadas comenzaron el 20 de septiembre y se reanudarán el próximo 5 de octubre.