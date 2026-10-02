AI pide a la UA que convoque de urgencia a sus miembros ante el conflicto en Tigré

La organización advirtió de que el acuerdo de cese del fuego firmado en 2022 "ha colapsado” y urgió al Consejo de Paz y Seguridad de la UA a intervenir para evitar atrocidades masivas, tras denunciar bombardeos aéreos, fuego de artillería contra infraestructuras civiles y un nuevo corte de las comunicaciones.
“El Consejo de Paz y Seguridad de la UA no puede esperar a que se produzcan atrocidades masivas o un aumento de las víctimas civiles para incluir a Etiopía, su país anfitrión, en el orden del día. La UA debe aprender de los errores del pasado y movilizar urgentemente sus mecanismos antes de que sea demasiado tarde”, declaró el director regional de AI para el Este y Sur de África, Tigere Chagutah.
Según la ONG, los combates entre la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) y sus milicias aliadas contra los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) incluyen el uso de armamento pesado y ataques aéreos en localidades de Tigré como la capital regional, Mekelle, y la ciudad de Axum, así como víctimas civiles en Maychew y Alamata por daños a escuelas e infraestructuras clave.
AI expresó su preocupación por la interrupción de los servicios de telefonía e internet en las zonas del conflicto, “un patrón recurrente en las guerras recientes del país que busca ocultar violaciones de los derechos humanos y aislar a la población de la ayuda humanitaria”.
Ante este escenario, Chagutah exigió a la UA, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y a la ONU que restauren el acceso a las comunicaciones y garanticen la entrada sin restricciones a periodistas, monitores de derechos humanos y personal de asistencia.
La reanudación de las hostilidades en Tigré se produce después de que el FPLT anunciara la semana pasada una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.
A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores, que incluye al FLPT, para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".
Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 que enfrentó al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la UA.