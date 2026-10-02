Mundo
02 de octubre de 2026 a la - 12:10

Al menos dos muertos en un ataque ruso contra Járkov con bombas aéreas

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Kiev, 2 oct (EFE).- Al menos dos personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Járkov, la segunda más grande del país después de Kiev, a consecuencia del lanzamiento de tres bombas aéreas por parte de las fuerzas rusas, según informó el jefe de la Administración Militar de la región, Oleg Siniégubov.

Por EFE
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Las tres bombas aéreas cayeron en dos distritos de la ciudad -una de las grandes urbes ucranianas más cercanas al frente- y provocaron daños en numerosos edificios residenciales y de oficinas, en automóviles y en una institución educativa.

Las bombas aéreas son explosivos de gran potencia que se lanzan desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo gracias a los dispositivos de navegación con los que están equipadas.

Rusia las utiliza para destruir posiciones fortificadas en el frente y también contra ciudades que están relativamente cerca del frente, como es el caso de Járkov.

El gobernador de la región de Járkov -de la que es capital la ciudad homónima- había informado antes de otros dos muertos en el municipio de Zólochiv al atacar Rusia con drones un automóvil en marcha y un tractor que también estaba circulando.