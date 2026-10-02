Al menos dos muertos en un ataque ruso contra Járkov con bombas aéreas

Al menos dos muertos en un ataque ruso contra Járkov con bombas aéreas

Kiev, 2 oct (EFE).- Al menos dos personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Járkov, la segunda más grande del país después de Kiev, a consecuencia del lanzamiento de tres bombas aéreas por parte de las fuerzas rusas, según informó el jefe de la Administración Militar de la región, Oleg Siniégubov.