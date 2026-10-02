Christa Pike está en estado crítico e intubada tras sobrevivir a dos inyecciones letales

De acuerdo con el documento legal, interpuesto este viernes ante el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, Pike, de 50 años, ingresó al centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas.

El personal médico trabaja para salvar su vida y purgar de su organismo el pentobarbital, un fármaco altamente alcalino y cáustico que actúa como quemadura química al filtrarse en los tejidos.

Según el escrito, el equipo penitenciario empleó al menos siete agujas para intentar canalizar una vía periférica, llegando a doblarse una de ellas en un ángulo de 90 grados al retirarla.

En medio del dolor, la propia Pike intentó indicar a los funcionarios dónde colocar las agujas, se la escuchó sollozar y jadear, y llegó a exclamar textualmente: "Siento que el brazo me va a reventar" y a preguntar: "¿Esto pasa así?".

La mujer, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemme, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada desde 1819.

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Ante el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes previstas para este año y ordenó una revisión independiente de lo ocurrido con el respaldo de la Fiscalía General, mientras la defensa de Pike solicita la preservación inmediata de todas las pruebas y la conmutación de su condena.

Según medios locales, el caso de Pike es el segundo intento de ejecución fallido en Tennessee este año.