Cierran embajadas de Estados Unidos y Australia en Brasil “por seguridad”

Este domingo se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil en la que los principales aspirantes son el actual mandatario, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Además del próximo presidente y vicepresidente, los electores renovarán 54 de los 81 escaños del Senado, los 513 diputados federales, 27 gobernadores y legisladores estatales.

En este contexto, hoy la Embajada de Estados Unidos en Brasil anunció la suspensión de los servicios consulares desde la fecha por “motivos de seguridad”.

“Los servicios consulares en la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en Brasil quedarán suspendidos a partir del viernes 2 de octubre por motivos de seguridad. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia durante este período no deben acudir a la Embajada, los Consulados ni otras dependencias diplomáticas estadounidenses. Si necesita asistencia de emergencia, comuníquese con el funcionario de guardia correspondiente”, indica el mensaje publicado en la página web oficial de la institución.

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Embajada de Australia también se cierra

Otra oficina consular que se cerró este viernes es la Embajada de Australia, también bajo el mismo argumento de preocupación por cuestiones de seguridad.

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“La Embajada de Australia en Brasilia estará cerrada desde el 2 de octubre debido a cuestiones de seguridad”, dicta un comunicado traducido del portugués y del inglés.

El comunicado hace referencia al anuncio de la Embajada de Estados Unidos.

“El 2 de octubre, los Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad aconsejando a los ciudadanos evitar las instalaciones diplomáticas estadounidenses debido a problemas de seguridad. También aconsejamos evitar la Embajada de los Estados Unidos, los consulados y otras instalaciones diplomáticas en Brasil y sus alrededores”, indican.

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En el caso de la Embajada de Estados Unidos, la suspensión de actividades afectan también a los consulados en São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Recife, según recogen los medios locales.

Tensiones en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos

Actualmente se vive un escenario de tensión diplomática entre el Gobierno de Lula Da Silva y el Gobierno de Donald Trump, evidenciado tras el discurso soberanista del mandatario de Brasil, declarando ante la Asamblea General de la ONU que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie” y acusando a la administración Trump de intentar influir en los comicios a través de presiones económicas y supuestos planes de financiamiento para campañas contra las instituciones brasileñas.

En semanas recientes, el Gobierno de Lula negó las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. que pretendían viajar al país, argumentando que dichos funcionarios buscaban realizar una supervisión directa e injustificada del sistema de urnas electrónicas en lugar de actuar como observadores tradicionales, según recogen varios medios de comunicación.

Las fricciones aumentaron luego de que Washington impusiera aranceles de hasta un 50% a ciertos productos brasileños, ante lo cual Lula amenazó con aplicar la Ley de Reciprocidad Económica.

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Recientemente, Lula criticó con dureza a los líderes latinoamericanos que actúan como “aduladores” de EE.UU. e ingresan a alianzas promovidas por Trump, como el recientemente creado Escudo de las Américas, reafirmando que mantiene un trato “civilizado” con la Casa Blanca pero exigiendo un respeto irrestricto a la soberanía de Brasil.