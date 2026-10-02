Colombia aumentó la matriculación de vehículos eléctricos nuevos en un 217 % este año

Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible citadas por la empresa colombiana Inpel, que instala puntos de carga, solo en agosto se matricularon 4.545 vehículos eléctricos, un 175,62 % más que en el mismo mes del año anterior.

El crecimiento de las ventas y matriculaciones plantea además el reto de ampliar los espacios disponibles para recargar estos vehículos, especialmente en lugares donde los usuarios permanecen durante periodos prolongados, como centros comerciales, hoteles, restaurantes y supermercados.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Minas y Energía recogidas en el documento, Colombia necesitará cerca de 20.000 puntos de carga para 2030, para lo que se estiman inversiones de entre 255 y 390 millones de dólares.

"La pregunta para los comercios no debería ser únicamente si necesitan instalar cargadores, sino cómo una solución de carga puede integrarse a su operación y generar valor para el usuario", explicó María Juliana Arango, presidenta ejecutiva de Inpel.

Además, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la marca que más vehículos matriculó fue Tesla con 14.107 coches, seguido de BYD, Chery, Chevrolet y GAC.