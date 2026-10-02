Colombiano y su esposa hallados culpables por millonario fraude a fondos federales en EEUU

Luis Pino Copete, de 42 años, y Jael Watts, de 45 años, fueron acusados de defraudar programas del Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), destinados a beneficiar a estadounidenses de edad avanzada, discapacitados y personas sin hogar.

La pareja, que se casó en Bogotá en 2023, operaba una empresa fantasma llamada Pearl Transit Corporation, con sede en Nueva Jersey, que supuestamente empleaba a conductores en todo Estados Unidos para transportar a personas mayores y discapacitadas, así como para realizar labores de asistencia en la calle dirigidas a estadounidenses sin hogar.

Pero, en realidad, Pearl Transit no empleaba a tales conductores ni prestaba dichos servicios.

Entre julio de 2019 y octubre de 2025, Watts ideó y ejecutó el plan para defraudar los programas, presentando información falsa sobre empleados y clientes y utilizando identidades robadas, con el fin de aparentar que la compañía había prestado servicios de transporte a ancianos, personas con discapacidad y personas sin hogar, de acuerdo con documentos judiciales.

Algunas de las personas que figuraban como beneficiarias de Pearl Transit habían fallecido en las fechas en que supuestamente recibieron servicios de transporte de la empresa, y algunos de los supuestos conductores eran personas que no poseían licencia de conducir ni habían conducido un automóvil en su vida, según detalló el DOJ.

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Durante los más de seis años del fraude, los acusados solicitaron el reembolso de más de 13 millones de dólares en fondos federales mediante reclamaciones y presentaciones falsas a programas en los condados de Los Ángeles y Kern, en California; el condado de Gwinnett, en Georgia; y la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los acusados llevaban un estilo de vida lujoso gracias a los fondos federales que obtuvieron fraudulentamente como parte del plan.

El colombiano se unió al fraude cuando aún estaba en Colombia. El hombre ingresó a EE.UU. en enero de 2025 con una visa emitida en diciembre de 2024, y su participación en los delitos aumentó después de que Watts fuera acusada de fraude electrónico relacionado con dicha trama en julio de 2025.

Incluso Pino Copete presentó documentos falsos con el fin de obtener 50.000 dólares en fondos federales de la ciudad de San Bernardino (California) en septiembre de 2025, mientras Watts se encontraba detenida por las acusaciones.

"Estas condenas envían un mensaje claro: quienes se aprovechan de los programas federales para beneficio personal rendirán cuentas plenamente", declaró en un comunicado el fiscal adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del DOJ.

Pino Copete y Watts se enfrentan a una pena máxima de veinte años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares, periodos de libertad supervisada de hasta tres años y una orden de restitución de al menos 1,9 millones de dólares.

Además, Pino Copete se enfrenta a la expulsión y deportación tras cumplir cualquier pena de prisión.

La audiencia de sentencia de la pareja fue programada para el 21 de enero de 2027.