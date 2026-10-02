Condenan a un hombre a 40 años de prisión en Ecuador por asesinar a dos personas en un bar

Condenan a un hombre a 40 años de prisión en Ecuador por asesinar a dos personas en un bar

Quito, 2 oct (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a cuarenta años de prisión a un hombre por cometer un doble asesinato en octubre de 2025 en un bar de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, según informó este viernes la Fiscalía.