Condenan a un hombre a 40 años de prisión en Ecuador por asesinar a dos personas en un bar

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2024 en un establecimiento nocturno donde las víctimas recibieron varios disparos y murieron posteriormente a causa de las heridas provocadas por las balas.
Durante el juicio, un testigo presencial aseguró haber visto llegar varias motocicletas al lugar y señaló que el ahora condenado, conocido como alias Quemarancho, disparó contra las víctimas.
La Fiscalía presentó además informes médico-legales, testimonios de policías que realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos y de agentes que participaron en el levantamiento de los cadáveres.
El condenado ya cumplía una pena de 34 años de prisión por un delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte, pero se fugó del centro penitenciario antes de cometer este doble crimen. Permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue localizado y puesto a órdenes de las autoridades.
El tribunal también impuso una multa de 2.000 salarios básicos unificados (964.000 dólares) y ordenó el pago de 100.000 dólares como reparación integral para los familiares de las víctimas.