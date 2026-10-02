Conflicto en O.Medio deja 11 millones más de mujeres en inseguridad alimentaria, según ONU

La cifra se sumará a los 208 millones de mujeres y niñas que según las estimaciones ya sufrían antes de 2026 inseguridad alimentaria o desnutrición en 28 países estudiados por el informe, presentado en rueda de prensa por la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Nyaradzayi Gumbonzvanda.

Sudán, Haití, Yemen o Palestina son algunos de los países con mayores riesgos alimentarios para las mujeres, debido a la superposición de conflictos, crisis económicas y otros factores, de acuerdo con ONU Mujeres.

Sin embargo, Sudán del Sur es el país con un porcentaje mayor de mujeres y niñas que afrontan inseguridad alimentaria, con un 14 % (una de cada siete), seguido por Líbano, donde la tasa representa casi el 4 % de la población femenina.

Gumbonzvanda agregó que en muchos países las mujeres en esta situación representan una proporción especialmente alta respecto al total de personas en inseguridad alimentaria, caso de Afganistán (60 %) Yemen (57 %) o Sudán (56 %).

"Cuando escasean los alimentos, las mujeres comen menos y en último lugar. A menudo consumen dietas menos nutritivas o se saltan comidas por completo para dar prioridad a las necesidades de los demás", explicó en rueda de prensa.

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La responsable de ONU Mujeres también recordó las desigualdades existentes en el empleo y el acceso a servicios financieros que sufren muchas mujeres para hacer frente a las subidas de precios de los alimentos.

En ese sentido, en países como Egipto, Irak, Sudán o Siria alrededor del 80 % de las mujeres están fuera de la población activa, un porcentaje que se eleva todavía más, hasta el 95 %, en Afganistán o Yemen.