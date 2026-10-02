Costa acusa a la Fiscalía lusa de atentar contra el Estado de Derecho en caso 'Influencer'

Según el semanario Expresso, esta es la sexta vez que la magistrada que investiga las sospechas contra Costa en uno de los procesos de la 'Operación Influencer' -que investiga presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos- le deniega el acceso, al considerar que no es un sospechoso formal ('arguido en portugués, una figura previa a la acusación) y que, por lo tanto, no puede saber cómo va la investigación.

El mismo medio indicó que el proceso estuvo bajo secreto de sumario total entre abril de 2024 y marzo de 2026 y que pasó a ser secreto solo externo a partir de esa fecha, por lo que las partes implicadas pueden solicitar el acceso.

Sin embargo, dado que para el Ministerio Público solo es un "sospechoso" que solo prestó declaración porque lo solicitó, sigue sin poder tener acceso al expediente y sin poder saber cuáles son las sospechas que recaen sobre él.

El semanario afirmó que, en respuesta a la negativa de la Fiscalía, el actual presidente del Consejo Europeo argumentó que negarle el acceso es un atentado contra el Estado de Derecho.

Por su parte, tras ser cuestionada por este caso a la salida de un evento, la ministra de Justicia portuguesa, Rita Alarcão Júdice, rechazó hoy hacer una mención directa, pero señaló que una investigación "no se puede prolongar indefinidamente", recogió la agencia de noticias Lusa.

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"Tiene que haber una decisión de archivarlo o acusar y eso es lo que me parece prioritario", añadió.

Costa dimitió como primer ministro el 7 de noviembre de 2023, unas horas después de que la Fiscalía publicase un comunicado donde afirmaba que investigaba al entonces jefe del Gobierno en el marco de la 'Operación Influencer' por presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos.