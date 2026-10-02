Cuba reconoce la "insatisfacción lógica" por los apagones y apuesta a la energía solar

“Se ha trabajado y existe un programa de Gobierno y transformaciones concretas que se han venido implementando, pero no vamos a lograr aún reconocimiento (de los cubanos) hasta que eso no se exprese en disminuir las horas de apagón”, dijo Marrero en el pódcast 'Desde la Presidencia' del mandatario Miguel Díaz-Canel.

El jefe de Gobierno se refirió a la energía generada por los parques solares en la isla, gracias a los que "se había logrado garantizar el servicio durante el día", con un aporte de unos 1.418 megavatios (MW) que representa el 21,4 % de toda la energía que se está generando" en el país caribeño.

"Son 144 parques los que ya están aportando. Deben alcanzarse los 1.500 megavatios y en 2027 continuará la construcción de estos parques", aseveró.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024 tras años de deficiente gestión gubernamental, una situación agravada por el actual bloqueo petrolero de Washington y la falta de inversiones para renovar sus termoeléctricas.

La principal apuesta de La Habana ha sido la energía solar, principalmente con apoyo chino, para lo que impulsa un programa de instalación de parques con una potencia total de unos 2.000 MW, que sin embargo no podrá aprovechar al máximo dada la fragilidad de su sistema electroenergético.

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El primer ministro cubano informó además sobre el diseño de un llamado "un mapa energético" que realiza un inventario de todas las alternativas para la generación de energía en la isla.

"A partir de todas las medidas que se han aprobado para quitar los aranceles e impuestos a la importación de sistemas fotovoltaicos", existe un “incremento grande de las familias que han adquirido", con unos 566 MW instalados por esta vía entre actores económicos privados y estatales y los hogares, detalló Marrero.

El primer ministro se refirió también a los créditos otorgados por bancos cubanos para la compra de sistemas fotovoltaicos, insuficientes ante los altos precios de estos equipos, que llegan a superar los 1.000 dólares.

Esta cifra queda fuera de las posibilidades de la gran mayoría de los cubanos en la isla, donde el salario promedio en el sector estatal es de 6.930 pesos mensuales (unos 9 dólares en el mercado informal y apenas 58 dólares al cambio formal).

Marrero precisó además que al país han llegado unos 22.000 vehículos eléctricos, otra de las apuestas gubernamentales ante la falta de combustibles, agregó que ya fueron aprobadas nueve micro, pequeñas y medianas empresas para que los ensamblen y comercialicen en la isla.

También informó sobre unas 90 solicitudes de inversionistas extranjeros en el país, sin ofrecer más detalles.