Cuba sanciona con penas de hasta 20 años a cuatro acusados de robo en estación eléctrica

Las severas condenas se emitieron tras un juicio "ejemplarizante" donde se resaltaron las consecuencias negativas del delito, tipificado como "sabotaje" a los "esfuerzos del Estado para garantizar la producción de alimentos de primera necesidad" en medio de la seria crisis energética en el país, indica el portal oficialista Cubadebate.

El tribunal cubano también confirmó como sanciones accesorias la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes de los condenados, sancionados con 15, 16, 18 y 20 años de privación de libertad.

Los acusados - entre ellos un agente de seguridad de la instalación - fueron sorprendidos cuando intentaban salir de la fábrica de lácteos con siete tanques de 20 litros de aceite dieléctrico, según la alta corte, que estima las pérdidas en 10,27 millones de pesos (unos 13.000 dólares al cambio informal y 85.500 dólares al cambio oficial).

El robo "provocó la paralización total de las actividades productivas del Complejo Lácteo", según la nota.

La semana pasada, medios estatales cubanos informaron que un tribunal condenó a 12 años de cárcel a un acusado de sabotaje por el robo de tornillos y otros accesorios empleados en el funcionamiento de un parque fotovoltaico en la provincia Pinar del Río (oeste).

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Entre 2025 y la primera mitad de 2026 se iniciaron en la isla más de 460 investigaciones penales por delitos como "sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN)", según datos de la Fiscalía General cubana.

El informe indicó que las personas juzgadas en 2026 por hechos ilícitos relacionados con estos delitos contra el SEN han sido sancionadas "con penas mayoritariamente entre nueve y 20 años de privación de libertad".

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024 causada en parte por un sistema eléctrico obsoleto y sin mejoras, una situación agravada desde enero pasado por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha restringido las importaciones de crudo de la isla.