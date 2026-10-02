Descubren en bosques de Andes peruanos a una nueva especie de rana marsupial

Esta especie, bautizada como 'gastrotheca amaru', se localizó en el Área de Conservación Regional Bosque Nublado Amaru-Huachocolpa-Chihuana, ubicada en la provincia de Tayacaja, perteneciente a la región andina de Huancavelica, en el centro del país.

La rana se registró en bosques húmedos de la cuenca baja del Mantaro, a 2.590 metros sobre el nivel del mar.

Para determinar que se trataba de una especie nueva, los investigadores analizaron su morfología, bioacústica e información genética.

Su coloración dorado-amarilla y la combinación de características de su cabeza y hocico permitieron distinguirla de otras especies del género.

Las ranas marsupiales se distinguen por contar con una bolsa o marsupio en la espalda donde porta sus huevos y crías.

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El hallazgo evidencia que los bosques nublados de Huancavelica albergan especies aún desconocidas para la ciencia y refuerza la importancia de su conservación.

La investigación fue desarrollada por Víctor J. Vargas, afiliado a la Asociación Pro Fauna Silvestre Ayacucho, la Colección Científica Pro Fauna Silvestre Ayacucho y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor); Kevin Rivera, también afiliado a la asociación y colección científica mencionadas; y Alessandro Catenazzi, de la Universidad Internacional de Florida y del Instituto Peruano de Herpetología.