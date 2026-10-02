Dos muertos en ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza

Dos muertos en ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza

Jerusalén, 2 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este viernes en Gaza por distintos ataques del Ejército de Israel contra la Franja a pesar del alto el fuego vigente, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.