Mundo
02 de octubre de 2026 a la - 12:20

Dos muertos en ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza

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Jerusalén, 2 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este viernes en Gaza por distintos ataques del Ejército de Israel contra la Franja a pesar del alto el fuego vigente, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Por EFE
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Los ataques se produjeron en la ciudad de Gaza (norte) y el campamento de refugiados urbanizado de Nuseirat (centro), según la agencia.

En la capital, el fallecido fue identificado como Ahmed al Ramlawi, informó la agencia. Murió como consecuencia de un bombardeo contra el tejado de una vivienda que provocó también un número no determinado de heridos.

En Nuseirat, el Hospital Al Awda confirmó la muerte de Ibrahim Abu Awaimer, así como que varias personas resultaron heridas, cuando drones de las fuerzas armadas israelíes atacaron el campamento.

Estos ataques se producen pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, durante el cual más de 1.400 palestinos han muerto tanto en bombardeos como tiroteos de las tropas.

El total supera los 74.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques de las milicias gazatíes encabezadas por Hamás contra su territorio, en los que mataron a 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.