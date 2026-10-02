Ecuador ordena la deportación inmediata de un informático sueco amigo de Assange

"Después de haber presentado todos los argumentos y hacerles notar que todo el expediente era completamente armado en este día, la directora de asuntos migratorios ha decidido deportar inmediatamente al señor Ola Bini a su país de origen, Suecia", dijo Soria a medios locales en los exteriores de las oficinas de Migración, en Quito.

Bini fue detenido la tarde del jueves tras salir de su casa para comprar comida a un supermercado. Según Soria, fue interceptado por personas que se identificaron como agentes de migración, que lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Posteriormente, su defensa conoció que "supuestamente se le había revocado la visa por una solicitud del Ministerio del Interior, por actos que atentarían contra la seguridad del Estado".

Sin embargo, Soria señaló que Bini no había recibido ninguna notificación sobre la revocación de su visado.

"Se han violado los derechos de un ciudadano sueco", dijo el abogado, quien denunció que su cliente había sido "secuestrado" y llevado hasta Migración "sin ninguna orden de detención ni de retención respectiva".

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Horas antes de que se instale la audiencia administrativa de deportación, Soria afirmó que lo que Bini estaba viviendo era muy similar a lo que sucedió hace siete años, cuando fue detenido en 2019 por agentes de migración antes de abandonar Quito con destino a Japón.

Esa detención se produjo unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su Embajada en Londres.

Posteriormente, el extranjero fue acusado por la Fiscalía ante la sospecha de que había accedido sin autorización al sistema de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.

En 2023 se declaró su inocencia, pero un tribunal de apelaciones revirtió el fallo y lo condenó a un año de prisión, aunque posteriormente se le suspendió de manera condicional esa pena.

El abogado del informático interpuso un habeas corpus con el que buscaba que se declare la "ilegalidad y arbitrariedad de la privación de libertad" y que la justicia ordene la inmediata libertad del extranjero, pero las autoridades migratorias decidieron deportarlo antes.

Soria señaló que están en conversaciones con la Embajada de Suecia en Bogotá para que le puedan emitir un pasaporte de emergencia lo más pronto posible, pero que hasta que eso suceda, Bini deberá esperar en el aeropuerto de Quito.

Una vez que el documento llegue a Ecuador, sus abogados le comprarán un pasaje para que pueda regresar a su país.

En 2024, el Gobierno ecuatoriano también revocó el visado de la periodista y actriz cubana Alondra Santiago, bajo el argumento de que supuestamente cometió actos que atentaban contra la seguridad del Estado.