El actor Eddie Murphy debutará en una serie de televisión y protagonizará 'The Chairman'

Según informa The Hollywood Reporter (THR), el actor, nominado al Óscar y ganador del Emmy, trabajará para 101 Studios y Universal Television, una división de Universal Studios Group, en este nuevo proyecto.

Aunque aún no se han anunciado detalles de la trama, "The Chairman" dará a Murphy el primer papel protagonista fijo en un programa de televisión desde su paso por *Saturday Night Live* (NBC), espacio que lanzó su carrera en el mundo de la comedia.

El humorista formó parte del elenco de esta popular emisión en EE.UU. de "sketches" cómicos durante cuatro temporadas, entre 1980 y 1984.

Posteriormente, Murphy ha protagonizado con éxito de taquilla decenas de películas, entre ellas la saga "Beverly Hills Cop" ("Superdetective en Hollywood"), "The Nutty Professor" (1996) ("El profesor chiflado") o "Doctor Dolittle" (1998),

En 2007, fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto por su papel en "Dreamgirls".

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En cuanto a Weiner, ganador de nueve premios Emmy, anteriormente fue el creador de "Mad Men", serie que se emitió durante siete temporadas entre 2007 y 2015. También trabajó como guionista y productor ejecutivo en "Los Soprano".