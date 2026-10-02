El alto comisionado de ACNUR llega a Venezuela para fortalecer la cooperación

A través de una nota de prensa, la Cancillería indicó que Salih se reunirá con altas autoridades venezolanas, sin precisar quiénes ni más detalles sobre la agenda de trabajo.

El alto comisionado se reunió el mes pasado con el canciller venezolano, Félix Plasencia, en el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, donde ratificaron el compromiso de afianzar una cooperación conjunta, de acuerdo a la nota.

Igualmente, abordaron el fortalecimiento de la colaboración entre la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y ACNUR, así como la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas y planes de trabajos conjuntos para ampliar los mecanismos de atención y protección de las personas refugiadas.

ACNUR coordinó la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

La visita de Salih se da en medio de un proceso de apertura de Venezuela con organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

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En septiembre pasado, Human Right Watch (HRW) realizó su primera visita oficial al país petrolero en la que concluyó que ve una "pausa" en la represión que Venezuela ha vivido durante los últimos 27 años, pero llamó al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez a emprender reformas estructurales y a liberar a todos los presos políticos.

El subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello, junto a una delegación sostuvo reuniones con el Gobierno, la oposición, ONG y representantes de la sociedad civil sin que existieran "limitaciones" ni "presiones", según relató al concluir la visita de cinco días.