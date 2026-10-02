El Congreso español rechaza los dos decretos sobre vivienda propuestos por el Gobierno

Con el previsto rechazo en el Congreso a los dos decretos, las medidas de urgencia acordadas por el Gobierno de coalición decayeron en un contexto de creciente descontento social, con manifestantes protestando a las puertas del edificio, y entre rumores de adelanto electoral.

El desahucio la semana pasada en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años, fue el detonante de ese malestar y de numerosas protestas en forma de acampadas en plazas de toda España, entre ellas la de Sol en Madrid.

Parte de los acampados se acercaron esta mañana a las puertas del Congreso para seguir la votación de los decretos y los centenares de manifestantes que se agolparon junto a la Cámara Baja expresaron su decepción y rabia por el rechazo de las medidas al grito de "vergüenza, vergüenza” y "huelga general”.

Estos decretos contenían la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.

Las dos votaciones se celebraron por llamamiento de los diputados uno por uno, tras un encendido debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el bloque de partidos a la izquierda de los socialistas de Pedro Sánchez acusaron al de derechas de estar del lado de los "buitres" y no de la "gente".

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Aunque no estaba previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran "valientes" y "coherentes" y apoyaran unas medidas "ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones".

De lo contrario, "el daño a nuestro país será inmenso", apuntó Sánchez, que dirigió su mensaje a PP y Junts.

También la ministra de Vivienda intentó hasta el final que los nacionalistas de Junts cambiara de opinión y se abstuviera, lo que hubiera servido para aprobar el decreto.

Pero su portavoz, Miriam Nogueras, mantuvo su rechazo y pidió al Gobierno que retirara los dos decretos de vivienda que se debatían hoy para negociar otro a partir de un texto propuesto por su grupo.

El Ejecutivo se negó y la ministra le recordó que el 90 % de las medidas de su texto están recogidas en el decreto.

PP y Vox coincidieron con Junts en que el decreto ni soluciona el problema de la vivienda, ni protege a los más vulnerables, ni impide que los "fondos buitre" hagan negocio o los desahucios.

Durante el debate planeó la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas, aunque abiertamente los únicos que lo pidieron fueron dos diputados de partidos con poca representación en el Congreso.

El decreto que derogó el Congreso incluía medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).