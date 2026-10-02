El Ejército ruso vuelve a atacar uno de los puentes principales de Kiev

El Ejército ruso vuelve a atacar uno de los puentes principales de Kiev

Kiev, 2 oct (EFE).- El Ejército ruso volvió a atacar durante la tarde del viernes el puente Pivdeni (‘Sur’ en ucraniano) de la capital ucraniana, uno de los que conectan las dos partes de la ciudad sobre el río Dniéper.