El Ejército ruso vuelve a atacar uno de los puentes principales de Kiev

“De nuevo un impacto en el puente Pivdeni”, escribió el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, en su canal de Telegram.
Klichkó explicó que el puente está cerrado al tránsito.
El puente Pivdeni ya fue atacado por Rusia en varias ocasiones el jueves. Estos ataques obligaron a las autoridades a cerrarlo temporalmente.
El cierre este viernes de este y de otros dos puentes sobre el río Dniéper también por ataques rusos han provocado grandes aglomeraciones de tráfico. Además de al tráfico rodado, los ataques al puente Pivdeni afectan a una línea del metro que pasa por encima del Dniéper para conectar las dos márgenes de Kiev.
Klichkó se había reunido antes de este último ataque con representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Servicio de Emergencias para buscar soluciones a los ataques rusas a los puentes y a otras infraestructuras de Kiev.
El alcalde advirtió tras esta reunión de la gravedad de la situación y dijo que presentará al Gobierno central propuestas para garantizar la conectividad de las dos orillas del Dniéper a pesar de los ataques rusos.