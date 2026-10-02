El Gobierno de Fujimori reorganizará el Ministerio de Energía y Minas de Perú en 120 días

La norma precisa que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del Ministerio para proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer su funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría de este sector.
Algunos de los organismos que están comprendidos en la modernización son el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), entre otros.
El Ministerio realizará un diagnóstico donde se evalúa la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, los recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional de los organismos públicos adscritos.
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presentará a la Alta Dirección del Ministerio un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico a los 60 días de publicado el decreto supremo.
Las recomendaciones contenidas en el informe técnico aprobado se implementarán progresivamente y sus organismos públicos adscritos, en el marco de sus respectivas competencias y de las normas vigentes.