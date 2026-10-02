El Gobierno de Fujimori reorganizará el Ministerio de Energía y Minas de Perú en 120 días

El Gobierno de Fujimori reorganizará el Ministerio de Energía y Minas de Perú en 120 días

Lima, 2 ago (EFE).- El Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), y a sus organismos públicos adscritos, en un plazo de 120 días, de acuerdo a un decreto publicado este viernes.