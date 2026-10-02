El Gobierno francés trata de detener la protesta estudiantil que gana amplitud

Geffray se reunió hoy en el ministerio con representantes de los principales sindicatos de estudiantes de instituto, en un intento de frenar un movimiento que comenzó la semana pasada y en algunos lugares ha derivado en actos violentos.

Al término del encuentro, los representantes de los estudiantes expresaron su satisfacción por renovar el diálogo, pero consideraron insuficientes los compromisos del ministro, por lo que decidieron mantener la protesta y los bloqueos de institutos.

Por eso instaron a acudir a una gran manifestación convocada para el próximo martes, a la que también se han asociado los sindicatos tradicionales de personal docente.

Los estudiantes se apresuraron a distanciarse de actos violentos y de enfrentamientos con las fuerzas del orden que se están viviendo en los últimos días que, afirmaron, no corresponden a alumnos y que atribuyen a personas ajenas a los institutos.

Igualmente, denunciaron el fuerte despliegue policial y en algunos casos la dureza con la que actuó la policía para disolver sus manifestaciones y sus intentos de bloquear el acceso a institutos.

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Un apunte que también hizo el Sindicato de la Magistratura, la segunda asociación de juristas del país, que en un comunicado acusó al Gobierno de enviar "una respuesta brutal" a "la cólera legítima de los estudiantes" y señaló que el empleo de la fuerza "no es una respuesta adecuada a un movimiento formado esencialmente por niños".

La degradación de las condiciones de la enseñanza, con profesores que no son sustituidos cuando están de baja, suciedad en los institutos e, incluso, la presencia de ratas en los mismos, fue el detonante de una protesta que comenzó en las afueras de París y que se ha ido extendiendo por todo el país.

Según los datos oficiales, el bloqueo de institutos, que ha ido en aumento diario, alcanzó este viernes a 564 centros, algunos de los cuales sufrieron incendios de contenedores en sus inmediaciones.

Los prefectos (delegados del gobierno) prohibieron manifestaciones en las puertas de los institutos en muchos departamentos, al tiempo que ordenaron su cierre de forma provisional para evitar altercados.

Pero estos se trasladaron a otros lugares y generaron choques con las fuerzas del orden. El más grave de ellos, grabado por testigos, provocó una dura agresión a un agente de policía de paisano en Belfort, en el este del país.

Tras haber tratado de arrestar a uno de los militantes violentos, fue rodeado por otros compañeros que le tiraron al suelo, donde fue pateado en la cabeza, lo que motivó que la fiscalía abriera una investigación por tentativa de asesinato y comenzara una investigación para identificar a los autores.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, consideró "inadmisibles" esos actos y reiteró que en muchos casos la protesta es "violencia urbana".

En algunos departamentos los prefectos comenzaron a contactar con los padres de los menores detenidos en las protestas, siguiendo las instrucciones del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que pidió hacerles responsables de los actos de sus hijos.

El Gobierno siguió acusando al partido izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, de atizar los actos violentos, cometidos con frecuencia por jóvenes encapuchados y que a menudo no son estudiantes de los institutos afectados.