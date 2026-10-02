El papa aborda con Kallas las guerras de Ucrania y Oriente Medio

"Hemos hablado de la guerra de Rusia contra Ucrania y de la necesidad de una paz justa y duradera, de la situación en Oriente Medio y de las urgentes necesidades humanitarias, así como del creciente peligro que suponen la polarización social y la inteligencia artificial", detalló Kallas en su cuenta de X.

La alta representante de la UE agradeció al pontífice "su compromiso inquebrantable con el derecho internacional y el multilateralismo", al tiempo que ensalzó "su clara defensa de la dignidad humana".

Tras la audiencia matutina en la Santa Sede, la diplomática europea se trasladó a Roma para reunirse por la tarde con el titular de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en la sede del ministerio en Roma.

Tajani defendió ante Kallas la necesidad de consolidar la asociación de la UE con los países del Golfo, garantizar la libertad de navegación y reforzar la presencia de la flota europea en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz para proteger las rutas comerciales internacionales, según informó el Ministerio de Exteriores italiano.

En relación con Ucrania y los principales desafíos para la seguridad europea, Tajani reiteró la importancia de "mantener alto el apoyo europeo", especialmente "en esta fase de renovados ataques militares rusos", al tiempo que subrayó la necesidad de reforzar la respuesta europea frente a las amenazas híbridas y la ciberseguridad.

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Por su parte, Kallas agradeció a Italia su "importante contribución" en personal diplomático y militar y en unidades navales a las misiones de seguridad europeas.

Actualmente, según se señala en el comunicado, "un tercio de las contribuciones a las misiones internacionales de la UE es puesto a disposición por Italia".

Durante la reunión abordaron también las herramientas para hacer más eficaz la acción exterior de la UE ante las crisis internacionales y Tajani entregó a Kallas una "propuesta italiana" para reforzar el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Tajani y Kallas discutieron también la integración de los Balcanes Occidentales en la UE, los equilibrios en el Indopacífico y las relaciones del bloque comunitario con China y con el continente africano, este último aspecto a la luz de las recientes tensiones entre Eritrea y Etiopía.