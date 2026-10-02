El presidente de Suiza, Guy Parmelin, anuncia su dimisión

El político, considerado un moderado dentro del partido de extrema derecha al que representa, UDC, indicó que su intención es dejar espacio para que otras "fuerzas vivas" puedan hacerse un lugar en la política a nivel nacional.

El Gobierno federal está formado por siete consejeros federales (ministros) que toman todas sus decisiones por consenso y que se turnan anualmente la presidencia del país.

Parmelin, de 66 años y que era viticultor antes de entrar en la política, fue presidente de Suiza una primera vez en 2021 (en aplicación del sistema rotatorio) y es una personalidad muy respetada no solo en el ámbito nacional, sino en la arena internacional, particularmente en las instituciones europeas, con las que Suiza mantiene una estrecha relación fundada en un paquete de acuerdos bilaterales, recientemente renovados y cuya ratificación final está pendiente en Berna y Bruselas.

En su primer año como presidente, en 2021, Parmelin mostró un respeto total al principio de colegialidad con el que se gestionan los asuntos de Estado en Suiza al defender la política sanitaria que se había adoptado frente a la pandemia de covid-19, que incluía medidas como los certificados covid, en contra de la posición de su propio partido.

En paralelo buscaba, como responsable de la economía, medidas para aliviar la situación del sector privado en esas difíciles circunstancias, sobre todo en el caso de las pymes.

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En su actual segunda presidencia entre los asuntos más delicados que ha tenido que abordar en la esfera internacional estuvo la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos a los productos suizos, al nivel más alto de todas las economías desarrolladas, aunque luego se consiguió bajarlos a los mismos niveles de la Unión Europea tras una ardua negociación con la Adminstración de Donald Trump.

También en el plano económico fue el principal artífice del acuerdo de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) y el Mercosur, de gran importancia para el sector industrial exportador suizo, así como defensor de los acuerdos con la UE, al que su partido se opone.

Este año de presidencia de Parmelin empezó desde el minuto cero con uno de los dramas más graves que ha vivido el país en las últimas décadas: el incendio en un bar donde se celebraba la Nochevieja y en la que murieron 41 jóvenes y adolescentes, mientras que más de un centenar resultó herido.

El 1 de enero, el presidente suizo estuvo en el lugar del drama para informarse y tomar las disposiciones necesarias frente a tal tragedia.

Parmelin es originario del cantón de Vaud, en la región francófona de Suiza, y será reemplazado el 1 de enero de 2026 por el actual ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, quien asumirá la presidencia.

En las próximas semanas el Parlamento deberá elegir a quien asume el lugar que deja Parmelin en el Gobierno federal, en un voto secreto, pero en el que se da por descontado que se elija a un miembro de su partido, UDC, que fue el partido más votado de Suiza en las últimas elecciones.

El UDC tiene dos de los siete asientos en el Ejecutivo, mientras que el resto están ocupados por representantes de los partidos Socialista (2), de centro derecha (2) y de centro (1).