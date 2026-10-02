Empresarios de Perú y Chile se reúnen en Lima para analizar inversión y cooperación minera

La cita empresarial reunirá a más de 40 representantes de ambos países vecinos y estará liderada por los presidentes del Capítulo Chileno del CEChP, Luis Felipe Gazitúa, y del Capítulo Peruano del mismo consejo, Guillermo Ferreyros, además de la participación del ministro peruano de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y del de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El encuentro, organizado por ComexPerú como Secretaría Técnica del Capítulo Peruano, busca fortalecer la relación económica y empresarial entre las dos naciones y avanzar en una agenda conjunta que promueva nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación bilateral.

La reunión se desarrollará en un contexto de creciente integración económica, dado que el intercambio comercial bilateral se ha duplicado hasta los 3.600 millones de dólares en 2025, después de la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio en 2009.

Asimismo, las exportaciones peruanas a Chile registraron un "máximo histórico" en 2025 que alcanzó los 2.282 millones de dólares y consolidó a este país como el principal destino de las ventas peruanas en América del Sur.

"Perú y Chile han construido durante más de dos décadas una relación empresarial basada en la confianza y la cooperación. Esta nueva reunión representa una oportunidad para seguir profundizando esa integración, promover nuevas inversiones y trabajar en una agenda conjunta que contribuya al crecimiento y desarrollo de ambos países", expresó Ferreyros durante el anuncio de la cita.

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Los miembros del Consejo también sostendrán una audiencia en el Palacio de Gobierno con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para entregarle la Declaración Conjunta del CEChP, un documento que recogerá las principales conclusiones y propuestas surgidas durante la reunión del próximo viernes en Lima.

El Consejo Empresarial Chileno–Peruano es una iniciativa empresarial orientada a fortalecer las relaciones entre ambos países mediante una agenda binacional que promueve la cooperación, la generación de confianza y nuevas oportunidades de crecimiento desde su creación en 2004.