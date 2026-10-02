Familiares denuncian "pésimas condiciones" de guardabosques indígenas presos en Nicaragua

La Fundación del Río, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó -a través de una declaración- que quienes alertaron sobre esas condiciones son los mismos familiares de los guardabosques indígenas mayangnas, que por temor a represalias optaron por hacer la denuncia ante la ONG ambientalista.

En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de veinticuatro personas -identificadas por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte y les imputó los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Diez de los detenidos son guardabosques y ya fueron condenados. Los imputados estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de "colonos" en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, de acuerdo con la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora su sede está en Costa Rica.

Los guardabosques Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver y Evertz Bruno, del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas, fueron detenidos arbitrariamente en distintos operativos entre 2021 y 2023, en represalia por su labor de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas ilegales, según esa ONG.

Fundación del Río aseguró que conversó con familiares de ocho guardabosques mayangnas que permanecen recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como "La Modelo".

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"Los familiares denuncian las pésimas condiciones de reclusión en que se encuentran los privados de libertad, situación que empeora cada vez la salud de los guardabosques", sostuvo la organización.

Según los testimonios, los indígenas denunciaron ante sus familiares la falta de atención médica adecuada y las restricciones para recibir medicamentos, así como dificultades respiratorias porque “duermen en la plancheta de cemento”.

Igualmente, la declaración denuncia las interrupciones diarias en el acceso de agua potable, alimentación limitada, y que los centinelas les prohíben mantener sus prácticas culturales y religiosas, incluso el uso de su lengua materna mayangna.

Por su lado, los familiares de los detenidos denunciaron ser objetos de vigilancia, interrogatorios, registros de sus viviendas y apropiación de sus tierras, además temen ser aprehendidos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.

Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en veintitrés territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.