Guterres alerta de la escalada en el Cuerno de África y pide moderación y diálogo

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria al hablar sobre el aumento de las tensiones entre ambos países tras romper relaciones diplomáticas.

"Nos preocupan las crecientes tensiones entre los países del Cuerno de África, en un momento en el que la unidad, el diálogo y la cooperación son tan urgentemente necesarios para fomentar la paz y la estabilidad en la región", aseguró Dujarric.

En palabras del secretario general, el portavoz instó a todos los Estados a actuar "con moderación" y abstenerse de "cualquier acción que pueda agravar más las tensiones" y en su lugar apuesten por el diálogo.

Tras años de relación tirante, Etiopía anunció este jueves el cierre de su embajada en Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos de este país, a lo que siguió un anuncio eritreo sobre la ruptura total de las relaciones.

El actual alejamiento se produjo después de que el mariscal de campo Birhanu Jula, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, acusara en septiembre a Eritrea, Egipto y Sudán de apoyar a una alianza recién creada de grupos armados y de oposición que pretende desestabilizar el país.

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La relación entre ambos países ha protagonizado diversos vaivenes desde que Eritrea, conocida como la 'Corea del Norte de África' se independizó de Etiopía en 1993.

Disputas fronterizas desencadenaron una guerra entre ambos países de 1998 a 2000 que causó decenas de miles de muertos, y que acabó con el Acuerdo de Argel firmado el 12 de diciembre del 2000.

Tras un acuerdo de paz en 2018 y un pacto para combatir juntos en la guerra estallada en 2020 contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido gobernante de la región y fuerza dominante en la política etíope desde 1991, las relaciones se han ido deteriorando en los últimos años.

Primero, en 2023, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, intentó recuperar el acceso de su país al mar Rojo y más tarde, tras acusar a Eritrea de interferir en sus asuntos internos al apoyar a grupos rebeldes y de la oposición, pese a la negativa de su presidente Isaias Afwerki.

Las tensiones fueron escalando hasta la ruptura diplomática de esta semana, que se produce mientras Etiopía sufre una intensificación de combates en el norte después de que el FPLT anunciara la semana pasada una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.