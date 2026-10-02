Iñaki Godoy: "Luffy llegó a mi vida para recordarme que creer en los sueños es bonito"

El elenco de esta serie, con Godoy, Taz Skylar (Sanji), Peter Gadiot (Shanks) y el director, Lukas Ettlin, se convirtió en el reclamo principal de la segunda jornada de la San Diego Comic-Con de Málaga (España), donde conversaron ante un auditorio de 3.000 personas.

Godoy explicó que el papel de Luffy le llegó después de la pandemia de covid, en un momento en el que tenía muchas dudas "sobre esto de actuar", y fue algo que jamás esperaba.

"Es una locura lo que me ha pasado. No puedo creer que esté aquí en este momento", reconoció el actor, quien comparó su personaje, que cree que los sueños nunca mueren, con la vida real: "Unas veces se pueden cumplir y a veces no, pero tener la satisfacción de que lo intentaste y diste lo mejor es bastante bueno".

Aseguró que aprendió muchas cosas sobre su personaje en la serie (una adaptación de la animación japonesa), como que tiene un lado "carismático, divertido, pero también puede ser un poco egoísta".

Hubo un momento en el que quiso interpretarlo como un personaje con el que la gente se pudiera identificar, pero después aprendió que es alguien "que genera emociones en las personas, no alguien que la gente vea y diga 'yo soy él'".

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Godoy afirmó que ha sido algo difícil hacer un personaje como Luffy en una adaptación, "que se sienta como lo que debe ser y al mismo tiempo como un personaje que podría existir".