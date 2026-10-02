John Leguizamo reivindica el talento latino tras recibir un premio por su trayectoria

Leguizamo cerró la sexta edición de la Celebración de Cine y Televisión, que reconoce a la comunidad latina e hispana de la industria del entretenimiento, en la que también fueron galardonados estrellas como Judy Reyes, Inde Navarrette o Los Javis.

El actor, nacido en Bogotá, repasó su historia personal, desde su adolescencia como "niño problemático" hasta su llegada al teatro, y recorrió también la historia de la presencia latina en EE.UU., desde la fundación de San Agustín (Florida) hasta los inicios de Hollywood.

"Cuando los padres fundadores de Hollywood llegaron a Los Ángeles a principios del siglo XX, la ciudad había sido México apenas 50 años antes, y la mayoría de la gente que vivía aquí era mexicana. ¿Cómo te mudas a una ciudad y filmas todo menos a la gente que vive en ella?", se preguntó.

El actor de 'The Odyssey' ('La Odisea') cerró con un sueño que calificó de "embarazosamente pequeño": que todo infante latino pueda encender una pantalla y ver su cara, su nombre y el acento de su abuela retratado de forma digna.

La gala también premió a Javier Ambrossi y a Javier Calvo con el premio Director por 'La Bola Negra', el primero que reciben en EE.UU., pero uno más a la lista de los que ya recibieron en los festivales de Cannes, Toronto y San Sebastián.

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El filme "tiene algo de nuestro dolor más profundo (...) es una película sobre nuestra cultura, nuestra historia y sobre nosotros", indicó Calvo.

Ambos agradecieron a directores que los precedieron, como Pedro Almodóvar, por siempre "ser él mismo", o a las cineastas mujeres y queer.

Además, mandaron un mensaje a quienes alguna vez dudaron en encajar par asumir el liderazgo en un proyecto: "No tienes que cambiar para convertirte en director", dijo Ambrossi al recoger el premio.

La actriz de ascendencia dominicana Judy Reyes recibió el premio Pionera y mandó un mensaje para la comunidad latina y migrante en EE.UU., que se ha visto duramente golpeada por las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump, defendiendo que sus historias hay que contarlas "cueste lo que cueste".

"Parte de lo que significa para mí ser una pionera es ser parte de la historia y que el éxito dé una plataforma para contar nuestras propias historias, cueste lo que cueste, porque actualmente nos están arrestando, maltratando, deportando, desapareciendo, violando y asesinando", dijo la actriz de 'Scrubs'.

Por su parte, la brasileña-estadounidense Beth de Araújo, que recibió el premio a la Directora Revelación por 'Josephine', habló de su indignación por el presunto caso de violación grupal en la Universidad de Cornell.

"La violación y la cultura de la violación son epidemias globales. Las palabras que hemos leído en el chat de texto de la fraternidad no son una anomalía. Me dirijo a los hombres que no han perdido su humanidad: por favor, háganse responsables unos a otros, aunque resulte incómodo. Sé el hombre que confronta, no el hombre que se ríe con el grupo", apuntó.

Otros de los galardonados fueron la actriz Inde Navarrette, que recibió el premio a actriz revelación por 'Obssesion', pero que no estuvo presente en la sala y el productor brasileno Rodrigo Texeira con el premio al productor, entre otros.